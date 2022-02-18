Жительница Бурятии перепутала инфаркт с болью в желудке

Общество, Фото: республиканская клиническая больница

Пациентка списывала всю боль на «нервы»



Жительница Бурятии несколько дней мучилась от боли в животе. К врачам она не шла, поскольку думала, что это «расшалился» больной желудок. Чтобы заглушить боль, она обезболивающее, которое не помогало.



Но женщина была уверена, что боль «из-за нервов». В эти дни она сильно переживала за сына, которому предстояла операция по удалению почки.



В какой-то момент она не выдержала и всё же пошла в фельдшерский пункт. Там она с удивлением услышала, что на ЭКГ есть признаки перенесённого инфаркта миокарда. И что сейчас ей следует как можно быстрее пройти коронароангиографию (КАГ) в Улан-Удэ. Её боль в желудке, вероятно, является проявлением сердечной боли.



На обследовании выяснилось, что у женщины закрыты все артерии сердца, ей необходимо было срочно делать аортокоронарное шунтирование. Женщину увезли в столицу Бурятии, медики из республиканской клинической больницы имени Семашко её прооперировали.



- Сейчас с пациенткой всё хорошо, - сообщили в республиканской клинической больнице.

