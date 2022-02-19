К участию приглашаются дети от 5 до 12 лет и их родители
В Улан-Удэ стартовала серия мероприятий для читающих семей «Книга в семье». Новый проект познакомит всех желающих с одними из лучших произведений классической и современной литературы на бурятском языке.
Проект рассчитан для детей от 5 до 12 лет и их родителей. Для того чтобы стать участником «НОМ-проекта» необходимо лично прийти в центр чтения имени Б. Абидуева, пройти регистрацию, заполнить анкету и соглашение на участие в проекте. Участники получат разработанный библиотекарями «Семейный дневник», в котором можно анализировать прочитанные произведения, записывать свои мысли и выводы, даты, имена и факты, а иногда и просто понравившиеся моменты.
Условия участия в проекте:
1. В течение 2022 года семья должна прочитать как можно больше книг на бурятском языке и записывать прочитанные книги в семейный дневник, выданный в библиотеке.
2. Семейный дневник сдаётся в библиотеку 30 ноября 2022 года для подведения итогов проекта.
3. В декабре состоится вечер встречи с участниками проекта.
4. Все участники получают ценные подарки и сертификаты.
Для всех желающих в течение года проводятся бесплатные мероприятия по теме проекта, сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии стартовал проект «Книга в семье»
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