В Улан-Удэ планируют переводить ДНТ и СНТ в ИЖС

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мэр поручил внести предложения по работе с дачными и садовыми товариществами



В Улан-Удэ СНТ и ДНТ планируют начать переводить в земли ИЖС.



О необходимости начать работу с дачными и садовыми некоммерческими товариществами, заявил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Поручение прозвучало в ходе коллегии администрации Октябрьского района по результатам работы в 2021 году, сообщили в пресс-службе мэрии.



По законодательству территории ДНТ и СНТ, как правило, не относятся к муниципалитету. Поэтому город не имеет возможности решать различные вопросы, с которыми сталкиваются жители: ремонт дорог, электроснабжение и пр.



Только на территории Октябрьского района насчитывается 102 СНТ и ДНТ.



- Мы должны за СНТ и ДНТ взяться и вместе выработать приемлемые, правильные решения, не нарушая ни бюджетного, ни финансового законодательства. Это территория города Улан-Удэ, это наши жители. Если возможно, то даже переводить из ДНТ, СНТ в ИЖС официально. Часть таких работ уже ведётся, - сказал Игорь Шутенков.



