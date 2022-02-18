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В Улан-Удэ планируют переводить ДНТ и СНТ в ИЖС

В Улан-Удэ планируют переводить ДНТ и СНТ в ИЖС
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мэр поручил внести предложения по работе с дачными и садовыми товариществами

В Улан-Удэ СНТ и ДНТ планируют начать переводить в земли ИЖС.

О необходимости начать работу с дачными и садовыми некоммерческими товариществами, заявил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Поручение прозвучало в ходе коллегии администрации Октябрьского района по результатам работы в 2021 году, сообщили в пресс-службе мэрии.

По законодательству территории ДНТ и СНТ, как правило, не относятся к муниципалитету. Поэтому город не имеет возможности решать различные вопросы, с которыми сталкиваются жители: ремонт дорог, электроснабжение и пр.

Только на территории Октябрьского района насчитывается 102 СНТ и ДНТ.

- Мы должны за СНТ и ДНТ взяться и вместе выработать приемлемые, правильные решения, не нарушая ни бюджетного, ни финансового законодательства. Это территория города Улан-Удэ, это наши жители. Если возможно, то даже переводить из ДНТ, СНТ в ИЖС официально. Часть таких работ уже ведётся, - сказал Игорь Шутенков.

ДНТ СНТ

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