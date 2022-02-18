Мэр поручил внести предложения по работе с дачными и садовыми товариществами
В Улан-Удэ СНТ и ДНТ планируют начать переводить в земли ИЖС.
О необходимости начать работу с дачными и садовыми некоммерческими товариществами, заявил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Поручение прозвучало в ходе коллегии администрации Октябрьского района по результатам работы в 2021 году, сообщили в пресс-службе мэрии.
По законодательству территории ДНТ и СНТ, как правило, не относятся к муниципалитету. Поэтому город не имеет возможности решать различные вопросы, с которыми сталкиваются жители: ремонт дорог, электроснабжение и пр.
Только на территории Октябрьского района насчитывается 102 СНТ и ДНТ.
- Мы должны за СНТ и ДНТ взяться и вместе выработать приемлемые, правильные решения, не нарушая ни бюджетного, ни финансового законодательства. Это территория города Улан-Удэ, это наши жители. Если возможно, то даже переводить из ДНТ, СНТ в ИЖС официально. Часть таких работ уже ведётся, - сказал Игорь Шутенков.
В Улан-Удэ планируют переводить ДНТ и СНТ в ИЖС
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мэр поручил внести предложения по работе с дачными и садовыми товариществами
Девочка побеждала в десятках престижнейших музыкальных конкурсов
За сутки госпитализировали более 120 пациентов с коронавирусом
«Лыжня России» в столице Бурятии состоится, но с особыми условиями
Строительства «ливнёвки» пришлось добиваться через суд
Цены на гаражи выросли в среднем на 23%
Он был закрыт почти полтора месяца
В дело вмешалась прокуратура
Режиссёром постановки выступил Олег Юмов
В нём примут участие юноши 2005 года рождения и младше
Волонтёры должны отдать 45 собак новым владельцам
Порывы ветра достигнут 14 м/с
Кадетам Бурятии рассказали про ритуал «минуты молчания»
Соревнования состоятся в ФСК с 26 февраля по 1 марта
Актёр и режиссёр возглавил учреждение в 1990 году