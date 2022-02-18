В Бурятии отметили лучшие музейные уголки в детсадах

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

В конкурсе приняли участие педагоги и воспитанники детских дошкольных учреждений республики



В Бурятии завершился открытый дистанционный смотр-конкурс музейных уголков дошкольных образовательных организаций «Рождественские встречи». Мероприятие проходило в течение января в рамках творческой лаборатории музейной педагогики в дошкольных образовательных учреждениях.



- Наша цель показать через смотр-конкурс музейных уголков «Рождественские встречи» национальные традиции разных народов. Не зря мы подвели итоги в феврале, во время празднования Сагаалгана. Тем самым мы воспитываем толерантность у детей и представляем всю красоту этого мира, - отметил директор городского центра детско-юношеского туризма Батор Чимитов.



Педагоги и воспитанники детских дошкольных учреждений республики приняли активное участие в номинациях конкурса:

- «Музей старинных новогодних игрушек» (новогодние игрушки разных народов, карнавальные маски, гирлянды, описание ритуала встречи нового года у разных народов);

- «Музей из бабушкиного сундука» (старые игрушки);

- «Мастер-класс по изготовлению игрушек, поделок, гирлянд по народным традициям».



Лучшими стали воспитанники и воспитатели детских садов: №27/2 «Сэсэг», №47 «Ёлочка» комбинированного вида, «Рябинка» Иволгинского района (с. Сотниково), №104 «Зорька» комбинированного вида, №84/2 «Снегурочка», №15 «Радуга» общеразвивающего вида, №161 «Ёлочка», №67 «Подснежник». Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

