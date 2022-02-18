Георгий Кушиташвили встретится в Екатеринбурге с Олареваджу Сегуном
Боксёр из Бурятии Георгий Кушиташвили и нигериец Олареваджу Сегун проведут восьмираундовый бой в рамках вечера бокса «RCC Boxing Promotions», который состоится 19 февраля на арене академии единоборств в Екатеринбурге.
Напомним, что для двадцатишестилетнего боксёра-олимпийца Георгия Кушиташвили эта встреча станет вторым профессиональным боем спустя всего 2 месяца после первого. Тогда, 11 декабря, в КРК «Уралец» он победил техническим нокаутом в бою с Денисом Грачевым.
Проверять уровень бокса россиянина приедет гость из Африки. Нигериец Олареваджу Сегун начал свою профессиональную карьеру поздно: он дебютировал, когда ему было уже 34 года. Несмотря на возраст, карьера Сегуна складывается достаточно успешно. Уже в четвёртом бою он встретился со всемирно известным соотечественником — Оланреваджу Дуродолой. Тогда Сегун проиграл, но это поражение так и осталось единственным в его карьере. Сейчас у него идёт серия из шести побед нокаутами, сообщает «RCC Boxing Promotions».
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Боксёр из Бурятии проведёт свой второй профессиональный бой
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