Девочка побеждала в десятках престижнейших музыкальных конкурсов
Ученица 7 класса детской школы искусств №3 из Улан-Удэ Юлия стала лауреатом государственной премии Республики Бурятия в 13 лет. Это признание заслуг ребёнка за усердие, талант и любовь к искусству, сообщает мэрия города.
Девочка виртуозно владеет фортепиано и в столь юном возрасте является победителем десятков престижнейших музыкальных конкурсов.
- Я усердно готовилась и занималась каждый день, играла много раз. Репетировала очень долго. С самого детства я играла с дедушкой на гитаре, синтезаторе. Он подбирал очень красивые мелодии и мне это нравилось. Бабушка привела меня в музыкальную школу, и теперь я здесь учусь, - рассказывает Юлия.
На счету Юли победы в международных конкурсах инструментального исполнительства «Вдохновение музыкой» в Санкт-Петербурге, «Мы вместе» в Москве, во всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества «Роза Ветров Лето 2020», международном фестивале-конкурсе «Ветер перемен» в Москве, Беларуси и Крыму. И это далеко не весь список. Потому талантливая ученица удостоилась звания лауреата Государственной премии Республики Бурятии для лиц, обучающихся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств.
- Иметь такую ученицу - это редкий случай. Сейчас мы готовимся выступить на конкурсе «Найдал 2022». Юлия является лауреатом конкурса «Звездочки надежды», в 2021 году получила стипендию имени Бау Ямпилова и сейчас получила самую престижную награду, - поделилась педагог девочки Татьяна Перепечина.
Улан-удэнка стала лауреатом госпремии Бурятии в 13 лет
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