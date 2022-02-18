Суточный прирост COVID-19 в Бурятии держится выше 1000

За сутки госпитализировали более 120 пациентов с коронавирусом
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии пока не опускается ниже 1000 случаев. Накануне выявили 1108 заболевших коронавирусом. Это на 15 больше, чем днём ранее.
Отметим, до взлёта заболеваемости в среднем выявляли более 200, но меньше 300 заболевших ежедневно. Весной 2021 года ежедневный прирост и вовсе был меньше 30 человек. Пока о таких показателях говорить не приходится.
Резкий рост заболеваемости (на фоне прихода омикрон-штамма) начался 22 января – тогда выявили 353 заражённых (в тот день был побит рекорд ещё летней третьей волны коронавируса). 23 января стало 503 заболевших, 24 января – 527, 25 января – 631, 26 января – 829, 27 января – 1153, 28 января – 1407, 29 января – 1513, 30 января – 1579, 31 января – 1536, 1 февраля – 1603, 2 февраля – 1615, 3 февраля новый рекорд (который пока держится) – 1634, 4 февраля – 1627, 5 февраля – 1523, 6 февраля – 1632, с 7 февраля заболеваемость пошла на спад– 1601, 8 февраля – 1562, 9 февраля – 1551, 10 февраля – 1473, 11 февраля – 1452, 12 февраля – 1403, 13 февраля – 1293, 14 февраля –1185, 15 февраля, - 1067, 16 февраля – 1093, ну а накануне, 17-го – 1108.
Всего с начала заболеваемости в Бурятии зафиксировано 114 205 случаев заражений коронавирусом. Из них 46% (52 786) приходится на жителей Улан-Удэ. Отметим, многие жители переболели ковидом не один раз.
В Бурятии умерли за пандемию 2759 больных коронавирусом.
Накануне скончались девять пациентов. Известно, что все они были старше 65 лет. Отметим, позавчера было 11 летальных исходов, до этого – десять.
Вообще же больные умирают ежедневно. За очень долгое время был только один день (29 января), когда не было летальных исходов.
На утро 18 февраля в стационарах республики лечатся 1734 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 124 пациента.
454 ковидных койки сейчас свободно, вообще же занятость всего коечного фонда составляет 79 %.
В отделениях реанимации находятся 155 больных (+6 за сутки). Из них 113 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 54 пациента.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 15 712 человека.
В Бурятии завершили первичную вакцинацию от коронавируса 464 702 человек (64 % от взрослого населения), повторную вакцинацию завершили 117 849 жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии будут сняты ограничения по режиму работы общепита – им позволят работать позже 23 часов. Также вновь заработают ночные клубы. Помимо этого, возобновлена работа банкетных залов и предприятий, предоставляющих услуги по обслуживанию банкетов, свадеб, юбилеев и пр. без ограничений по времени.
С понедельника, 14 февраля, в Бурятии сняли другие ограничения: школы, ссузы и вузы (кроме БГУ) вернулись на очный режим обучения, возобновлена работа детских развлекательных центров и игровых зон, компьютерных клубов, личный приём граждан в организациях и пр.
Жителям Джидинского района Бурятии, кто привился от коронавируса первый раз, пообещали 200 рублей на пополнение баланса телефона.
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии держится выше 1000
Общество, Фото:
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