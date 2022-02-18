В Улан-Удэ подмывается и разрушается фундамент нескольких домов









Судебный спор вокруг обустройства ливневой канализации возле многоквартирных жилых домов на улице Конечная в Улан-Удэ дошёл до Верховного суда Бурятии.В октябре 2021 года решение по делу вынес Октябрьский районный суд. Суд удовлетворил исковые требования прокурора района к администрации Улан-Удэ, комитету городского хозяйства, ООО «Бест Плюс» о возложении обязанности устранить причину подтопления многоквартирных жилых домов по улице Конечная. Мэрию обязали устроить надлежащее водоотведение ливневых (сточных) вод, а ООО – ливневую наружную канализацию.- У жилых домов отсутствует необходимое водоотведение, территория подтапливается ливневыми и талыми водами, подмывается и разрушается фундамент домов. Причиной подтопления явилось изменение рельефа местности в результате застройки соседних земельных участков. При этом застройщиком не обеспечено устройство ливневой канализации в соответствии с требованиями проектной документации, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.Однако администрация города пыталась обжаловать решение суда.- Администрация Улан-Удэ была не согласна с решением, и настаивала на том, что именно сами жители домов должны обустраивать ливневую канализацию, поэтому обратились в Верховный суд, чтобы оспорить решение, - пояснил генеральный директор Ассоциации управляющих компаний Максим Киреенко. - Стоит отметить, что представитель компании «Бэст плюс» ещё в суде заявил о том, что готовы выполнить свою часть обязательств и также оказать содействии администрации города, но представители власти стояли на своём – проблемы жителей должны решать сами жители.Верховный суд 9 февраля рассмотрел дело и оставил решение суда без изменения.