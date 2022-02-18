Цены на гаражи выросли в среднем на 23%
Автомобильный сайт Дром провёл всероссийский опрос: «Хотели бы иметь свой гараж?». Почти половина автолюбителей Бурятии (46%) ответили положительно, а 4% не считают такую недвижимость необходимой. При этом 50% опрошенных отметили, что уже являются владельцами автомобильных боксов.
В среднем по стране 49% опрошенных автолюбителей хотели бы иметь гараж, у 44% уже есть, а 7% ответили, что он им не нужен. Москвичи и петербуржцы больше всех в стране мечтают о гаражах. В двух столицах около 60% хотели бы иметь укрытия для автомобилей. А в Алтайском крае, Забайкальском крае и Иркутской области у большинства опрошенных уже есть автомобильные боксы.
Аналитики Дрома изучили собственную базу объявлений о продаже гаражей. За прошлый год цены на эту категорию недвижимости выросли в среднем на 23%. «На рост стоимости влияют экономическая ситуация, пандемия и гаражная амнистия, которая позволяет в упрощённом порядке оформить бокс для машины и землю под ним», — комментирует аналитик Дрома Александра Орлова.
В Бурятии каждый второй автолюбитель мечтает о гараже
Общество, Фото:
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