Он был закрыт почти полтора месяца
С 18 февраля начинает свою работу этнозоосад, сообщили в Этнографическом музее народов Забайкалья.
- Зоопарк был закрыт почти полтора месяца по рекомендации управления ветеринарии. За время карантина наши питомцы соскучились по встрече с вами. Ну, а наши мишки в скором времени собираются выходить из зимней спячки, - отметили сотрудники музея.
Как сообщал «Байкал-Daily», живой уголок был закрыт с 7 января в связи с распространением заразной болезни скота - нодулярного дерматита. Из-за распространения этой болезни в Бурятии введён режим ЧС межмуниципального уровня. Соответствующее распоряжение правительства подписал глава республики Алексей Цыденов. Недавно режим ЧС был снят.
В Улан-Удэ начинает работу этнозоосад
Общество, Фото:
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