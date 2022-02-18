В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Баунтовском районе Бурятии семи пациентам, страдающим сахарным диабетом, медицинские работники не выписывали рецепты на тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови ввиду отсутствия их в наличии.
Главному врачу Баунтовской центральной районной больницы внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого граждане обеспечены необходимыми медицинскими изделиями.
Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии больных сахарным диабетом не обеспечили тест-полосками
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