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В Бурятии больных сахарным диабетом не обеспечили тест-полосками

В Бурятии больных сахарным диабетом не обеспечили тест-полосками
Общество,  Фото:pexels.com
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Баунтовском районе Бурятии семи пациентам, страдающим сахарным диабетом, медицинские работники не выписывали рецепты на тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови ввиду отсутствия их в наличии.

Главному врачу Баунтовской центральной районной больницы внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого граждане обеспечены необходимыми медицинскими изделиями.

Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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