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Юнармейцы Бурятии почтили память воинов погибших в Афганистане

Юнармейцы Бурятии почтили память воинов погибших в Афганистане
Общество,  Фото:минобрнауки Бурятии
Кадетам Бурятии рассказали про ритуал «минуты молчания»

15 февраля у кадетов Бурятии в республиканской кадетской школе-интернате прошли мероприятия, посвящённые Дню памяти воинов-интернационалистов. 33 года прошло с момента вывода советских войск из Афганистана.

Основные мероприятия начались в 15:00 с минуты молчания.

- Юнармейцам рассказали, что минута молчания – это 60 секунд памяти и скорби по трагическому событию, приведшему к гибели людей. Язык молчания не требует перевода и объединяет собравшихся, - рассказали в пресс-службе минобрнауки Бурятии.

В каждом из 14 взводов прошли уроки мужества.

- У нашей школы есть своё Знамя. С 8:00 самые достойные юнармейцы несли вахту у Поста №1 Республиканской кадетской школы-интерната. Каждый из нас прочувствовал силу подвига, который совершили наши солдаты и офицеры, отстаивая свободу и независимость дружественной нам страны. Испытали огромное чувство уважения к тем, кто отдал жизнь, отчаянно боролся за мир, счастье и любовь. Затем у нас прошло занятие, которое провели приглашённые офицеры Росгвардии. Наши наставники рассказали о подвиге советских воинов и показали документальный фильм о событиях тех лет, - поделился шестиклассник-юнармеец.

Учащиеся в школе провели вахту памяти в честь всех погибших воинах интернационалистов на мемориале «Воинам стеклозаводчанам, погибшим в годы ВОВ». Выставлен почётный караул, проведён митинг, возложена траурная гирлянда.
юнармия

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