Ушла из жизни заслуженный врач Бурятии

Зинаида Алагуевна Сымбелова работала в Тункинской больнице и в улан-удэнской поликлинике



Ушла из жизни заслуженный врач Бурятии, активный общественный деятель Сымбелова Зинаида Алагуевна. О её кончине сообщили в минздраве республики.



Зинаида Алагуевна родилась в 1939 году в селе Усть-Эгита Еравнинского района в многодетной семье. Отец в годы Великой Отечественной войны воевал на фронте. В 1956 году окончила с серебряной медалью Сосновоозёрскую школу.



В 1961 году окончила Иркутский медицинский институт и начала трудовую деятельность в Тункинской участковой больнице. В 1967 году была назначена заместителем главного врача Тункинской центральной районной больницы.



В связи с переводом мужа на другую работу переехала в Улан-Удэ, где стала работать участковым врачом-терапевтом в поликлинике №4 (ныне поликлиника №2). В 1980 году была удостоена звания заслуженного врача Республики Бурятия.



В течение многих лет Зинаида Алагуевна вела активную общественную работу, была председателем группы народного контроля и секретарём партийной организации, будучи членом КПСС с 1965 г.



В 2003 году, в возрасте 64 лет, ушла на заслуженный отдых, но многие годы после этого продолжала консультировать своих пациентов.



- Зинаида Алагуевна не мыслила своей жизни без созидания, без заботы о других. Свою жизнь она прожила честно и достойно, оставив после себя плоды своих добрых дел, - отметили в минздраве.









