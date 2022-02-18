В Бурятии сохранится ветреная погода

Сергей Тарасенко, из архива

Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Порывы ветра достигнут 14 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 18 февраля по республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -11,-16, местами -20,-25.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём -12,-14.

