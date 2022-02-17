В Улан-Удэ начали убирать новогодние ёлки

Главную ёлку на площади Советов демонтируют 21 февраля



Наступило время демонтажа городских ёлок. Горожане увидели, как убирают новогоднее дерево около Русского драмтеатра, что находится в Октябрьском районе столицы Бурятии. Видео появилось в паблике crimburyatia.



Главную же ёлку на площади Советов будут убирать 21 февраля.



- Ёлку мы убираем не рано, хотели её демонтировать ещё раньше, но решили оставить, так как пришли морозы. Городской комбинат благоустройства начнёт убирать ледовый городок и готовить площадь к фестивалю бууз, - рассказали «Байкал-Daily» в комитете городского хозяйства.



Также начнётся демонтаж новогодней иллюминации. Городские новогодние деревья будут убирать повсеместно в парках и на улицах.



Как сообщили в комитете городского хозяйства, сотрудники комбината по благоустройству приступят к демонтажу большой катушки. Параллельно сотрудники «Горсвета» начнут демонтировать праздничную иллюминацию. Сотрудники МБУ «Городское лесничество» после демонтажа украшений приступят к демонтажу ёлки.

