В Бурятии проведут творческую лабораторию по эвенкийской культуре

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Специалисты обсудят хороводные запевы и хореографию эвенков



Центр эвенкийской культуры «Арун» проведёт 25 февраля творческую лабораторию.



Мероприятие состоится в режиме видеосвязи.



Спикерами на лаборатории выступят специалисты центра «Арун», приглашенные учёные, исследователи, практики из Бурятии и Якутии. Отмечается, что между двумя регионами, где проживают эвенки, давно сложились дружеские творческие контакты.



Центр «Арун» не раз принимал у себя учёных, исполнителей и творческие коллективы из Якутии. К участию в лаборатории также приглашаются работники культуры, образования Бурятии, все те, кто занимается вопросами эвенкийской культуры.



