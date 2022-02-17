Специалисты обсудят хороводные запевы и хореографию эвенков
Центр эвенкийской культуры «Арун» проведёт 25 февраля творческую лабораторию.
Мероприятие состоится в режиме видеосвязи.
Спикерами на лаборатории выступят специалисты центра «Арун», приглашенные учёные, исследователи, практики из Бурятии и Якутии. Отмечается, что между двумя регионами, где проживают эвенки, давно сложились дружеские творческие контакты.
Центр «Арун» не раз принимал у себя учёных, исполнителей и творческие коллективы из Якутии. К участию в лаборатории также приглашаются работники культуры, образования Бурятии, все те, кто занимается вопросами эвенкийской культуры.
В Бурятии проведут творческую лабораторию по эвенкийской культуре
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