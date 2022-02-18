В нём примут участие юноши 2005 года рождения и младше
26 февраля в Иркутске пройдёт межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2005 года рождения и младше на призы автосалона «Тачки». Соревнования проводятся в спортивном комплексе «Байкал-Арена», сообщает группа «Борцы Бурятии».
В турнире участвуют юноши 2005 года рождения и младше в весовых категориях 45 кг и 51 кг. Парад-открытие стартует в 13:45. В 14:00 начнутся предварительные, утешительные и финальные встречи. В 16:00 состоится награждение победителей и призёров.
Участники занявшие призовые места награждаются грамотами, медалями и денежными призами. Также денежный приз получит тренер победителя. Кроме этого, победитель получит специальный приз – пояс победителя.
Возрастное ограничение 6+
В Иркутске состоится межрегиональный турнир по вольной борьбе
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он был закрыт почти полтора месяца
В дело вмешалась прокуратура
Режиссёром постановки выступил Олег Юмов
В нём примут участие юноши 2005 года рождения и младше
Волонтёры должны отдать 45 собак новым владельцам
Порывы ветра достигнут 14 м/с
Кадетам Бурятии рассказали про ритуал «минуты молчания»
Соревнования состоятся в ФСК с 26 февраля по 1 марта
Актёр и режиссёр возглавил учреждение в 1990 году
Республика присоединится к акции «Быть здоровым - это модно 10!»
Он откроется после окончания благоустройства территории
Его начнут благоустраивать в 2022 году
На эти цели выделено более 300 млн рублей
Также моряки провели тренировку против действий подводных диверсантов и отразили воздушное нападение
В турнирах примут участие спортсмены Урала, Сибири и Дальнего Востока