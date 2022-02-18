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В Иркутске состоится межрегиональный турнир по вольной борьбе

В Иркутске состоится межрегиональный турнир по вольной борьбе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В нём примут участие юноши 2005 года рождения и младше

26 февраля в Иркутске пройдёт межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2005 года рождения и младше на призы автосалона «Тачки». Соревнования проводятся в спортивном комплексе «Байкал-Арена», сообщает группа «Борцы Бурятии».

В турнире участвуют юноши 2005 года рождения и младше в весовых категориях 45 кг и 51 кг. Парад-открытие стартует в 13:45. В 14:00 начнутся предварительные, утешительные и финальные встречи. В 16:00 состоится награждение победителей и призёров.

Участники занявшие призовые места награждаются грамотами, медалями и денежными призами. Также денежный приз получит тренер победителя. Кроме этого, победитель получит специальный приз – пояс победителя.

Возрастное ограничение 6+
Иркутск вольная борьба турнир спорт

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