В Иркутске состоится межрегиональный турнир по вольной борьбе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В нём примут участие юноши 2005 года рождения и младше



26 февраля в Иркутске пройдёт межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2005 года рождения и младше на призы автосалона «Тачки». Соревнования проводятся в спортивном комплексе «Байкал-Арена», сообщает группа «Борцы Бурятии».



В турнире участвуют юноши 2005 года рождения и младше в весовых категориях 45 кг и 51 кг. Парад-открытие стартует в 13:45. В 14:00 начнутся предварительные, утешительные и финальные встречи. В 16:00 состоится награждение победителей и призёров.



Участники занявшие призовые места награждаются грамотами, медалями и денежными призами. Также денежный приз получит тренер победителя. Кроме этого, победитель получит специальный приз – пояс победителя.



Возрастное ограничение 6+

