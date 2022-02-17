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В Улан-Удэ развернулась выставка народных мастеров

В Улан-Удэ развернулась выставка народных мастеров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие проводится в рамках конкурса «Уран дархан»

В Улан-Удэ открылась выставка изделий мастеров народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Мероприятие проходит в рамках II конкурса мастеров народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Уран дархан». Посетить выставку и увидеть экспонаты можно в республиканском центре народного творчества.

Напомним, что в этом году конкурс «Уран дархан» проходит с 10 февраля по 15 августа. Его участниками конкурса могут стать физические лица или группа лиц, являющиеся гражданами Бурятии в возрасте от 18 лет и старше, юридические лица – мастерские (студии), ведущие активную деятельность в сфере народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, действующие на территории нашего региона.

Конкурсный фонд составляет 1,8 миллиона рублей. Эта сумма будет распределена решением конкурсной комиссии между лауреатами на создание изделий до 250 тысяч рублей. Также победителям будут присуждены дипломы лауреатов с правом на заключение договора с организатором выставки-конкурса.

Отметим, что конкурс мастеров проводится в рамках плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования столетия образования Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ выставка Бурятия декоративно-прикладное искусство народно-художественные промыслы

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