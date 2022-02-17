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На Дальнем Востоке допускают незаконные отказы в «гектаре»

На Дальнем Востоке допускают незаконные отказы в «гектаре»
Общество,  Фото:pixabay.com
Вопрос обсуждали на заседании совета при полпреде президента в ДФО

В Москве состоялось заседание совета при полномочном представителе президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Участие в нём в том числе принял заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

Одним из вопросов стала программа «Дальневосточный гектар». По данным Минвостокразвития России, за время действия граждане подали более 190 тысяч заявлений на бесплатные участки.

В свою очередь, практика прокурорского надзора показывает, что в регионах повсеместно допускались случаи несоблюдения порядка и сроков рассмотрения заявлений. Выявлялись факты незаконных отказов, затягивания сроков передачи участков в собственность граждан.

Также состоялось обсуждение вопросов подготовки регионов Дальнего Востока к пожароопасному сезону 2022 году.

Итоги прошедшего пожароопасного сезона свидетельствуют о ряде системных недостатков в организации работы, без устранения которых есть серьёзный риск неэффективности использования бюджетных ассигнований.

Обсуждены вопросы формирования сводных планов тушения лесных пожаров, планирования и проведения профилактических мероприятий, обновления специализированной техники, закупки оборудования, комплектованиям лесопожарных станций.

О ходе освоения дополнительного финансирования на мероприятия по реконструкции и строительству защитных сооружений заслушаны доклады губернаторов Хабаровского края, Амурской областей и врио губернатора Еврейской автономной области.

Другой актуальной для обсуждения на совете темой стала реализация минвостокразвития России на Дальнем Востоке программы «Единая субсидия». За 2021 год по этой программе в рамках национальных проектов проведен ремонт 77 объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, благоустроено два общественные территории.

В рамках надзора за реализацией нацпроектов органами прокуратуры в ДФО за 2021 год пресечено 5 тыс. нарушений, 1,2 тыс. виновных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. По материалам прокуратуры возбуждено 41 уголовное дело.

В ходе мероприятия также озвучены перспективы реализации Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока, которой предусмотрена комплексная реновация дальневосточных городов. Ведётся подготовка мастер-планов по реновации 25 городов.

Осуждены вопросы принятия дополнительных мер по созданию необходимой инфраструктуры агломераций, а также проработки механизма упрощенной процедуры предоставления гражданам в собственность участков.

Намечены дальнейшие совместные пути обеспечения состояния законности в данных направлениях.
дальневосточный гектар

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