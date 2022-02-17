Жители района смогут пообщаться с Алексеем Цыденовым 18 февраля
В пятницу, 18 февраля, в 16:30 глава Бурятии Алексей Цыденов в прямом эфире пообщается с жителями Курумканского района. Задать свой вопрос Алексею Цыденову можно в социальных сетях во время прямого эфира.
Онлайн-встреча будет транслироваться на официальной странице правительства Бурятии в Инстаграм, а также на странице Курумканского района в «ВКонтакте», сообщает администрация района.
Напомним, что сегодня глава Бурятии проводит прямой эфир с жителями Баргузинского района.
Глава Бурятии проведёт прямой эфир для курумканцев
Общество, Фото:
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