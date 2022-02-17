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В Бурятии завершаются сборы гранатомётчиков

В Бурятии завершаются сборы гранатомётчиков
Общество,  Фото:скриншот
Также сборы проходят ещё в пяти регионах Дальнего Востока

На полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской и Еврейской автономной областях, завешаются сборы с гранатомётчиками ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 и расчётами автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя».

- Половина занятий проводится в тёмное время суток с применением приборов ночного видения. На практическом этапе занятий военнослужащие ведут разведку, определяют виды целей и расстояние до них, уничтожают бронетехнику условного противника на максимальной дальности из гранатомётов РПГ-7. Особое внимание на сборах уделяют обучению боевой стрельбе в различных погодных условиях и специфике тактических действий гранатомётных расчётов во взаимодействии со снайперами, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В сборах принимают участие более двух тысяч военнослужащих гранатомётных подразделений ВВО.
Бурятия военные сборы военнослужащие ВВО

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