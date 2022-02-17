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В Пекине выступят 3 параспортсмена из Монголии

В Пекине выступят 3 параспортсмена из Монголии
Общество,  Фото:национальный комитет по спорту Монголии
Они будут соревноваться в лыжных гонках и горных лыжах

16 февраля в Монголии стали известны имена спортсменов, которые представят свою страну на Паралимпийских играх в Пекине. Напомним, соревнования пройдут в Китае с 4 по 13 марта.

Паралимпийскую лицензию завоевал мастер спорта международного класса Б. Ганболд: он будет соревноваться в лыжных гонках в Пекине. Также право участия в Паралимпиаде получил мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Ц. Дашдорж. Его лицензия официально подтверждена вчера в 17:00 часов. Спортсмены заявлены на лыжные гонки на дистанции 10 и 20 км, а также на спринт на 1,2 км. Если Ц. Дашдорж выступит впервые на Паралимпиаде, то для Б. Ганболда эти игры станут третьими по счёту. До этого он представлял Монголию в Сочи и Пхёнчхане (Южная Корея).

Вчера также стало известно, что горнолыжник Б. Цэрэнпунцаг был включён в состав паралимпийской сборной. Спортсмен занимался лыжными видами спорта в 2012-2016 годах и с 2016 года перешёл на горные лыжи. На кубке мира 2021 года он завоевал серебряную медаль. Его тренирует и готовит к Паралимпиаде Д. Очирсух, сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Отметим, что Монголию на проходящей олимпиаде представляли два лыжника. В лыжной гонке среди мужчин на 15 км с раздельным стартом Б. Ачбадрах занял 65-е место. В индивидуальном спринте свободным стилем среди мужчин он был 77-м. В женском спринте на 1,5 км А. Энхтуул пришла на финиш 79-й, а в гонке на 10 км с раздельным стартом она заняла 85-е место.
Монголия спорт Паралимпийские игры

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