Более четырёх тысяч жителей Бурятии впервые получили права

Общество, Фото: сайт МВД по Бурятии

За год в Бурятии выдали почти 35 тысяч водительских удостоверений



В Бурятии в 2021 году сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД выдали 34 903 водительских удостоверения. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.



Свыше 20 тысяч удостоверений (или 60 % от общего количества) граждане получили в столице республики. В том числе 13 771 – в связи с заменой, 1334 – по причине утраты или хищения и 331 – международное водительское удостоверение.



Более четырёх тысяч граждан получили удостоверение впервые после обучения в автошколах. Ещё тысяча водителей открыли новую категорию.



Сотрудники экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД провели 18 965 теоретических экзаменов и 15 458 практических экзаменов.



В Улан-Удэ функционирует 26 автошкол. Всего же в республике зарегистрировано 84 образовательные организации, имеющих лицензии на обучение кандидатов в водители.

