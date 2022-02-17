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Более четырёх тысяч жителей Бурятии впервые получили права

Более четырёх тысяч жителей Бурятии впервые получили права
Общество,  Фото:сайт МВД по Бурятии
За год в Бурятии выдали почти 35 тысяч водительских удостоверений

В Бурятии в 2021 году сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД выдали 34 903 водительских удостоверения. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.

Свыше 20 тысяч удостоверений (или 60 % от общего количества) граждане получили в столице республики. В том числе 13 771 – в связи с заменой, 1334 – по причине утраты или хищения и 331 – международное водительское удостоверение.

Более четырёх тысяч граждан получили удостоверение впервые после обучения в автошколах. Ещё тысяча водителей открыли новую категорию.

Сотрудники экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД провели 18 965 теоретических экзаменов и 15 458 практических экзаменов.

В Улан-Удэ функционирует 26 автошкол. Всего же в республике зарегистрировано 84 образовательные организации, имеющих лицензии на обучение кандидатов в водители. 
водители ГИБДД

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