Жители Бурятии вернули себе более 240 единиц изъятого оружия

Общество, Фото: из архива

За год в республике изъяли более 700 единиц огнестрельного оружия



Более 240 жителей Бурятии устранили нарушения, послужившие основанием для конфискации, и вернули изъятое оружие. Ещё на складах вооружения остается 1714 единиц законного оружия, изъятого у граждан за нарушения, а также оружия, которое было временно изъято у родственников умерших владельцев. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



За 2021 год у владельцев было изъято более 700 единиц огнестрельного оружия и 4000 боеприпасов.



- Оружие было изъято за совершение административных правонарушений и преступлений, нарушения условий хранения оружия и сроков его продления, а также в случаях аннулирования лицензий и разрешений, - пояснили в Росгвардии.



Согласно законодательству об обороте оружия, владелец или наследник изъятого оружия в течение года должен предпринять меры в отношении изъятого оружия: вернуть его, а в случае отказа от владения оружием написать заявление о его утилизации. Если граждане не предпримут соответствующих мер, невостребованные предметы вооружения подлежат принудительному отчуждению в судебном порядке. По истечении года владельцу оружия направляют предписание о том, что решение должно быть принято в течение двух месяцев. Если этого не произойдёт, то оружие признают бесхозяйным и уничтожат.

