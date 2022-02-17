В Бурятии состоится молебен, посвящённый Белой Таре

Общество, Фото: пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России

Также ламы помолятся за здравие и долголетие всех жителей России



19 февраля во дворце богини Белой Тары Ацайского дацана, в местности Талын Харгана Селенгинского района Бурятии состоится ежегодный молебен, посвящённый Белой Таре. Его проведут ширээтэ-ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева.



Также молебен посвящён наступлению Нового года по лунному календарю и первому главе буддистов России – Пандито Хамбо-ламе Дамбе Дарже Заяеву. Молебен начнётся в 10:00. Ламы помолятся за здравие и долголетие всех жителей России.



- Богиня Белая Тара избавляет от болезней, которые приводит к быстрой смерти или преждевременной смерти, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России. –Белая Тара - это богиня, избавляющая от всех опасностей и дарующая долгую жизнь. Имя «Тара» обозначает «Спасительница». Говорится, что её сострадание ко всем живым существам, её желание спасти всех от мучений сансары, сильнее, чем материнская любовь к собственным детям. Основным символом Тары является полностью распустившийся лотос, олицетворяющий раскрытие лепестков чакр. Даже одно только упоминание имени Белой Тары может спасти человека от многих бед.

