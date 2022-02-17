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В Бурятии состоится молебен, посвящённый Белой Таре

В Бурятии состоится молебен, посвящённый Белой Таре
Общество,  Фото:пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России
Также ламы помолятся за здравие и долголетие всех жителей России

19 февраля во дворце богини Белой Тары Ацайского дацана, в местности Талын Харгана Селенгинского района Бурятии состоится ежегодный молебен, посвящённый Белой Таре. Его проведут ширээтэ-ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева.

Также молебен посвящён наступлению Нового года по лунному календарю и первому главе буддистов России – Пандито Хамбо-ламе Дамбе Дарже Заяеву. Молебен начнётся в 10:00. Ламы помолятся за здравие и долголетие всех жителей России.

- Богиня Белая Тара избавляет от болезней, которые приводит к быстрой смерти или преждевременной смерти, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России. –Белая Тара - это богиня, избавляющая от всех опасностей и дарующая долгую жизнь. Имя «Тара» обозначает «Спасительница». Говорится, что её сострадание ко всем живым существам, её желание спасти всех от мучений сансары, сильнее, чем материнская любовь к собственным детям. Основным символом Тары является полностью распустившийся лотос, олицетворяющий раскрытие лепестков чакр. Даже одно только упоминание имени Белой Тары может спасти человека от многих бед.
Бурятия буддизм Сангха молебен Селенгинский район дацан

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