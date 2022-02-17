Неравнодушные жители Бурятии восстановили «говорящий колодец»

В забытом селе Мухоршибирского района «заговорил» минеральный источник



Бурятию невозможно представить не только без Байкала, но и без лечебных источников - аршанов. В республике известно более 300 источников. Местные жители места, где бьют аршаны, почитают как святые, сакральные. Семейское село Бутуки в Мухоршибирском районе вымерло в 60-е годы 20 века, но до сих пор известно своими минеральными источниками.



- А когда-то это село знаменито было четырьмя мельницами, и зерно молить съезжалась вся округа. Село было небольшое, но все жили переработкой зерна. И славно было село трудолюбивое, семейское, – пишет в соцсети улан-удэнка.



Но не только мельницами было известно село Бутуки. Здесь били из-под земли разные по назначению аршаны для излечения болезней глаз, печени, суставов, желудка.



- И среди них был «говорящий» колодец. Аршан от болезней ЖКТ. Он на самом деле живой. Стоит с ним поговорить, пошевелить воду, отвечает бурлением и порой даже выкидывает наверх палку, которой его чистят, - поделилась жительница Бурятии.



Она рассказывает, что сама была очевидцем необъяснимого явления, когда люди поздоровались с колодцем, а он ответил фонтаном.



Многие жители Бурятии считают это чудом и свято верят в целебные силы этого «говорящего» колодца.



С наступлением советских времен перерабатывать зерно стали в Улан-Удэ. И маленькое село начало потихоньку хиреть, а потом и вовсе исчезло с карты Бурятии. Стали забываться и источники. Они были не ухожены и перестали пробиваться из-под земли. Но появились неравнодушные люди. Колодец стал «говорить», сообщает женщина.



Местность Бутуки широко известна своими уникальными минеральными источниками, у каждого из которых своя «специализация». Один — для исцеления желудочно-кишечного тракта, другой — от нервных заболеваний, третий — помогает при глазных болезнях, пятый - «доставит» в организм необходимое железо. Но самым главным считается говорящий источник.



- Подойдешь к нему, он забурлит - «заговорит», - отмечается на одном из туристических сайтов.

