Режиссёром постановки выступил Олег Юмов
В Улан-Удэ выступит национальный театр песни и танца «Амар сайн» из Агинского Бурятского округа. 2 и 3 марта труппа представит на сцене Бурятского драмтеатра первый российский этномюзикл «Хүхөө намжил» в постановке Олега Юмова.
- Старинная легенда о морин-хууре гласит, молодой табунщик по имени Намжил был искусным певцом и красавцем. Он был призван на военную службу, где познакомился с прекрасной девушкой и влюбился в неё. По окончании срока службы его возлюбленная подарила ему особенного коня Жонон Хара, - сообщает пресс-служба Бурдрама.
Напомним, премьера мюзикла прошла с успехом в столице Агинского Бурятского округа 16 декабря.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ покажут первый бурятский этномюзикл
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