Спортсмены завоевали 3 медали соревнований
Сборная Бурятии на первенстве России по гиревому спорту завоевала три медали. В копилку команды серебряные медали принесли Егор Козин (Кабанский район) и Екатерина Курушова (Селенгинский район). Мария Павлова (Еравнинский район) стала бронзовым призёром турнира.
Соревнования проходили с 9 по 14 февраля в Казани среди юношей и девушек. Участниками первенства стали 450 гиревиков из 42 регионов страны. Бурятия была представлена 14 спортсменами.
Спортсменов тренируют Ярослав Каргин, Александр Хлебодаров и Игорь Блохин, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Гиревики Бурятии стали призёрами первенства России
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