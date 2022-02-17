Улан-Удэ примет первенства ДФО по спортивной борьбе



28 февраля. День отъезда



Программ первенства U-18



27 февраля. Прибытие команд

10:00-15:00 - Мандатная комиссия

16:00-17:00 - Жеребьёвка весовых категорий:

- юноши: 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 кг;

- девушки: 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73 кг

17:00-18:00 - Совещание судейской коллегии с представителями команд



28 февраля

8:00-8:30 - Медицинское освидетельствование и взвешивание участников

10:00 - Предварительные и полуфинальные встречи

12:00-12:30 - Торжественное открытие соревнований



1 марта

8:00-8:15 - Медицинское освидетельствование и взвешивание участников

10:00-16:00 - Утешительные встречи и финалы



2 марта. День отъезда



Возрастное ограничение 6+



В Улан-Удэ пройдут первенства Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе в дисциплинах «вольная борьба» и «женская борьба». С 26 по 27 февраля в физкультурно-спортивном комплексе будут соревноваться юниоры и юниорки до 21 года. С 28 февраля по 1 марта в ФСК состоится турнир среди юношей и девушек до 18 лет, сообщает группа «Борцы Бурятии».Прибытие команд10:00-15:00 - Мандатная комиссия16:00-17:00 - Жеребьёвка весовых категорий:- юниоры: 51, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг;- юниорки: 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг17:00- 18:00 - Совещание судейской коллегии с представителями команд8:00-8:З0 - Медицинское освидетельствование и взвешивание участников10:00 - Предварительные и полуфинальные встречи12:00-12:30 - Торжественное открытие соревнований8:00-08:15 - Медицинское освидетельствование и взвешивание участников10:00-16:00 - Утешительные встречи и финалы