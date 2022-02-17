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Улан-Удэ примет первенства ДФО по спортивной борьбе

Улан-Удэ примет первенства ДФО по спортивной борьбе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревнования состоятся в ФСК с 26 февраля по 1 марта

В Улан-Удэ пройдут первенства Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе в дисциплинах «вольная борьба» и «женская борьба». С 26 по 27 февраля в физкультурно-спортивном комплексе будут соревноваться юниоры и юниорки до 21 года. С 28 февраля по 1 марта в ФСК состоится турнир среди юношей и девушек до 18 лет, сообщает группа «Борцы Бурятии».

Программ первенства U-21

25 февраля. Прибытие команд
10:00-15:00 - Мандатная комиссия
16:00-17:00 - Жеребьёвка весовых категорий:
- юниоры: 51, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг;
- юниорки: 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг
17:00- 18:00 - Совещание судейской коллегии с представителями команд

26 февраля
8:00-8:З0 - Медицинское освидетельствование и взвешивание участников
10:00 - Предварительные и полуфинальные встречи
12:00-12:30 - Торжественное открытие соревнований

27 февраля
8:00-08:15 - Медицинское освидетельствование и взвешивание участников
10:00-16:00 - Утешительные встречи и финалы

28 февраля. День отъезда

Программ первенства U-18

27 февраля. Прибытие команд
10:00-15:00 - Мандатная комиссия
16:00-17:00 - Жеребьёвка весовых категорий:
- юноши: 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 кг;
- девушки: 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73 кг
17:00-18:00 - Совещание судейской коллегии с представителями команд

28 февраля
8:00-8:30 - Медицинское освидетельствование и взвешивание участников
10:00 - Предварительные и полуфинальные встречи
12:00-12:30 - Торжественное открытие соревнований

1 марта
8:00-8:15 - Медицинское освидетельствование и взвешивание участников
10:00-16:00 - Утешительные встречи и финалы

2 марта. День отъезда

Возрастное ограничение 6+
первенство ДФО первенство вольная борьба женская борьба спортивная борьба Бурятия спорт Улан-Удэ

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