 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 февраля

16 февраля

Популярное

В Бурятии прошёл молебен в святой буддийской местности

В Бурятии прошёл молебен в святой буддийской местности
Общество,  Фото:Сангха России
Ламы помолились у скалы, где, согласно верованиям, проявляется лик Будды

В Кяхтинском районе Бурятии в двух километрах от дацана «Балдан Брэйбун» прошёл молебен – подношение мандалы Будде Арьябала Авалокитешвара. Молебен состоялся в местности Аранжун Арьябала, которая считается святым местом для буддистов.

- Место самопроявленной мантры «Ом мани бадме хум и ома хум» на скале» Некоторые видели проявление Будды Арьябала, а некоторые Гомбо Сахюсана Махакалы! – сообщает Буддийская Сангха России.

Ом мани падме хум - одна из самых известных мантр в буддизме, особенно характерная для ламаизма.

Как отмечают ламы, для людей, «чистых помыслом и душой», из скалы бежит нектар аршан.

 

Проявление мантры на скале в Кяхтинском районе видят не все, является она только некоторым, считают верующие. Также люди, практикующие буддизм, видят свои перерождения в скале, они приходят как видение, сообщают представители Сангхи.

Первый Пандито Хамбо Лама Дамба Даржа Заяев увидел здесь все свои 10 предыдущих перерождений именно на этой скале. Один из лам видел дверь, ведущую в иные миры. Вообще же об этом священном месте ходит много рассказов и легенд. 
буддизм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии прошёл молебен в святой буддийской местности
В Бурятии прошёл молебен в святой буддийской местности
Общество, 17.02.2022
Ламы помолились у скалы, где, согласно верованиям, проявляется лик Будды
За сутки 1093 жителя Бурятии заболели коронавирусом
За сутки 1093 жителя Бурятии заболели коронавирусом
Общество, 17.02.2022
Коронавирус унёс жизни ещё 11 жителей
Лама поддержал появление ещё двух трезвых сёл в Бурятии
Лама поддержал появление ещё двух трезвых сёл в Бурятии
Общество, 17.02.2022
Монлам лама состоит в инициативной группе, которая инициировала запрет на алкоголь
Кедр на Хамар-Дабане оказался под угрозой исчезновения
Кедр на Хамар-Дабане оказался под угрозой исчезновения
Общество, 17.02.2022
За последние десять лет погибло колоссальное количество кедров
В Монголии все граждане будут охвачены профилактическими медосмотрами
В Монголии все граждане будут охвачены профилактическими медосмотрами
Общество, 17.02.2022
С 1 мая каждый гражданин страны будет включен в раннюю диспансеризацию
Малыша с травмой экстренно доставили в Улан-Удэ на самолёте
Малыша с травмой экстренно доставили в Улан-Удэ на самолёте
Общество, 17.02.2022
В тот же день эвакуировали ещё одного ребёнка и взрослого
В Улан-Удэ Вадим Бусеев обучил сотрудников УФСИН
В Улан-Удэ Вадим Бусеев обучил сотрудников УФСИН
Общество, 17.02.2022
Сотрудники УФСИН обучались боевому самбо
Бурятию ждёт малоснежный март
Бурятию ждёт малоснежный март
Общество, 17.02.2022
Первый весенний месяц обещает быть сухим
Житель Бурятии украл с чужого счёта в банке 26 тысяч рублей
Житель Бурятии украл с чужого счёта в банке 26 тысяч рублей
Общество, 17.02.2022
Молодой человек воспользовался услугой «мобильный банк»
В Улан-Удэ вновь останавливали движение трамваев
В Улан-Удэ вновь останавливали движение трамваев
Общество, 17.02.2022
Подобные случаи заметно участились в последнее время 
В школах Бурятии исследуют качество образования
В школах Бурятии исследуют качество образования
Общество, 17.02.2022
Оценят математическую, читательскую, естественно-научную и финансовую грамотность
В Иркутском зоосаде впервые родились африканские ежата
В Иркутском зоосаде впервые родились африканские ежата
Общество, 17.02.2022
Детёныши живут с матерью в карантинном помещении
В Бурятии постепенно ослабевают морозы
В Бурятии постепенно ослабевают морозы
Общество, 17.02.2022
Ночные температуры в Улан-Удэ опускались до -23 
Самый известный футболист Бурятии нашёл себе новый клуб
Самый известный футболист Бурятии нашёл себе новый клуб
Общество, 16.02.2022
Владимир Гранат не выходил на поле с мая 2021 года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^