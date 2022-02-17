В Бурятии прошёл молебен в святой буддийской местности









Проявление мантры на скале в Кяхтинском районе видят не все, является она только некоторым, считают верующие. Также люди, практикующие буддизм, видят свои перерождения в скале, они приходят как видение, сообщают представители Сангхи.



Первый Пандито Хамбо Лама Дамба Даржа Заяев увидел здесь все свои 10 предыдущих перерождений именно на этой скале. Один из лам видел дверь, ведущую в иные миры. Вообще же об этом священном месте ходит много рассказов и легенд.



В Кяхтинском районе Бурятии в двух километрах от дацана «Балдан Брэйбун» прошёл молебен – подношение мандалы Будде Арьябала Авалокитешвара. Молебен состоялся в местности Аранжун Арьябала, которая считается святым местом для буддистов.- Место самопроявленной мантры «Ом мани бадме хум и ома хум» на скале» Некоторые видели проявление Будды Арьябала, а некоторые Гомбо Сахюсана Махакалы! – сообщает Буддийская Сангха России.Ом мани падме хум - одна из самых известных мантр в буддизме, особенно характерная для ламаизма.Как отмечают ламы, для людей, «чистых помыслом и душой», из скалы бежит нектар аршан.