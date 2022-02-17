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В Иркутске рядом с ГЭС появится сквер гидростроителей

В Иркутске рядом с ГЭС появится сквер гидростроителей
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Его начнут благоустраивать в 2022 году

В этом году в Иркутске начнётся первый этап благоустройства сквера гидростроителей. Территория расположена вдоль улицы Безбокова рядом с Иркутской ГЭС. 16 февраля состоялась презентация проекта.

Концепция благоустройства сквера учитывает пожелания горожан. Планируется установка стел, посвящённых героям труда Иркутской области.

Напротив памятника Ленину обустроят фонтан. Он будет состоять из четырёх элементов, символизирующих каскад ГЭС на Ангаре. В сквере также планируют установить световые качели, кинетические скульптуры и арт-объекты, связанные с историей Иркутской ГЭС. Будет создана открытая экспозиция «Музей истории энергетики» с интерактивными стендами, посвящёнными ключевым этапам развития гидрогенерации в Сибири.

Работы по благоустройству сквера пройдут в два этапа. Общая стоимость проекта составляет более 60 миллионов рублей.

Всего в столице области в 2022 году по федеральному проекту будут обустроены 19 общественных территорий, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск строительство благоустройство сквер

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