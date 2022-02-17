 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 февраля

16 февраля

Популярное

Кедр на Хамар-Дабане оказался под угрозой исчезновения

Кедр на Хамар-Дабане оказался под угрозой исчезновения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За последние десять лет погибло колоссальное количество кедров

Тяжёлая обстановка с вредителями и болезнями леса сложилась на горном хребте Хамар-Дабан на южном берегу озера Байкал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Сибирского института физиологии и биохимии растений (СИФИБР) СО РАН, доктора биологических наук Виктора Воронина.

- Все больше инвайдеров так называемых, тех, что внедрились, - чужеродные организмы, болезни и насекомые - сюда попадает. Если раньше в суровую зиму их вымораживало просто, сейчас они благополучно перезимовывают и размножаются в массе, - цитирует Воронина «Интерфакс».

Он отметил, что за последние десять лет на Хамар-Дабане, где ранее не было вспышек бактериальных заболеваний, погибло колоссальное количество кедра.

Учёный подчеркнул, что оставшийся кедр перешёл в категорию высыхающих и не дает практически возобновления, а то что есть - гибнет. Кедр в ближайшее время может исчезнуть.

По словам Воронина, этому способствовали климатические условия: засуха, обильные осадки, теплые зимы - деревья ослабли и оказались подвержены заболеваниям.

Кроме того, в лесах Хамар-Дабана появился опасный стволовой вредитель - уссурийский полиграф, отметил учёный. Его обнаружили в 2018 году в районе поселка Утулик Слюдянского района Иркутской области, через который проходит Транссибирская магистраль. Вредитель был занесен транзитом при перевозке неокоренной пихты с Дальнего Востока в Кемеровскую область, уточняет «Интерфакс».

При этом он отметил, что вести борьбу с вредителями у Байкала крайне сложно, практически невозможно – «особый режим природопользования, там запрещено практически всё, химические методы борьбы невозможны, сплошные рубки невозможны».

кедр сибирский ученые Лес

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Малыша с травмой экстренно доставили в Улан-Удэ на самолёте
Малыша с травмой экстренно доставили в Улан-Удэ на самолёте
Общество, 17.02.2022
В тот же день эвакуировали ещё одного ребёнка и взрослого
В Улан-Удэ Вадим Бусеев обучил сотрудников УФСИН
В Улан-Удэ Вадим Бусеев обучил сотрудников УФСИН
Общество, 17.02.2022
Сотрудники УФСИН обучались боевому самбо
Бурятию ждёт малоснежный март
Бурятию ждёт малоснежный март
Общество, 17.02.2022
Первый весенний месяц обещает быть сухим
Житель Бурятии украл с чужого счёта в банке 26 тысяч рублей
Житель Бурятии украл с чужого счёта в банке 26 тысяч рублей
Общество, 17.02.2022
Молодой человек воспользовался услугой «мобильный банк»
В Улан-Удэ вновь останавливали движение трамваев
В Улан-Удэ вновь останавливали движение трамваев
Общество, 17.02.2022
Подобные случаи заметно участились в последнее время 
В школах Бурятии исследуют качество образования
В школах Бурятии исследуют качество образования
Общество, 17.02.2022
Оценят математическую, читательскую, естественно-научную и финансовую грамотность
В Иркутском зоосаде впервые родились африканские ежата
В Иркутском зоосаде впервые родились африканские ежата
Общество, 17.02.2022
Детёныши живут с матерью в карантинном помещении
В Бурятии постепенно ослабевают морозы
В Бурятии постепенно ослабевают морозы
Общество, 17.02.2022
Ночные температуры в Улан-Удэ опускались до -23 
Самый известный футболист Бурятии нашёл себе новый клуб
Самый известный футболист Бурятии нашёл себе новый клуб
Общество, 16.02.2022
Владимир Гранат не выходил на поле с мая 2021 года
Впервые в Улан-Удэ откроется выставка «Фрида Кало»
Впервые в Улан-Удэ откроется выставка «Фрида Кало»
Общество, 16.02.2022
С творчеством знаменитой мексиканской художницы можно познакомиться в мультимедийном формате
В Бурятии объявлен конкурс о домовом воробье
В Бурятии объявлен конкурс о домовом воробье
Общество, 16.02.2022
Рисунки с птицей года принимаются до 25 марта
В Улан-Удэ почтили память погибших в Афганской войне
В Улан-Удэ почтили память погибших в Афганской войне
Общество, 16.02.2022
Присутствующие возложили цветы и венки к памятнику «Ровесникам, ушедшим бой»
Соццентр Бурятии помогает постояльцам восстановить документы
Соццентр Бурятии помогает постояльцам восстановить документы
Общество, 16.02.2022
Ещё два проживающих центра «Шанс» получат российский паспорт
Забайкалье и Агинский округ появятся на «Вышитой карте России»
Забайкалье и Агинский округ появятся на «Вышитой карте России»
Общество, 16.02.2022
Региональный фрагмент изготовит центр развития бурятской культуры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^