Кедр на Хамар-Дабане оказался под угрозой исчезновения

За последние десять лет погибло колоссальное количество кедров



Тяжёлая обстановка с вредителями и болезнями леса сложилась на горном хребте Хамар-Дабан на южном берегу озера Байкал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Сибирского института физиологии и биохимии растений (СИФИБР) СО РАН, доктора биологических наук Виктора Воронина.



- Все больше инвайдеров так называемых, тех, что внедрились, - чужеродные организмы, болезни и насекомые - сюда попадает. Если раньше в суровую зиму их вымораживало просто, сейчас они благополучно перезимовывают и размножаются в массе, - цитирует Воронина «Интерфакс».



Он отметил, что за последние десять лет на Хамар-Дабане, где ранее не было вспышек бактериальных заболеваний, погибло колоссальное количество кедра.



Учёный подчеркнул, что оставшийся кедр перешёл в категорию высыхающих и не дает практически возобновления, а то что есть - гибнет. Кедр в ближайшее время может исчезнуть.



По словам Воронина, этому способствовали климатические условия: засуха, обильные осадки, теплые зимы - деревья ослабли и оказались подвержены заболеваниям.



Кроме того, в лесах Хамар-Дабана появился опасный стволовой вредитель - уссурийский полиграф, отметил учёный. Его обнаружили в 2018 году в районе поселка Утулик Слюдянского района Иркутской области, через который проходит Транссибирская магистраль. Вредитель был занесен транзитом при перевозке неокоренной пихты с Дальнего Востока в Кемеровскую область, уточняет «Интерфакс».



При этом он отметил, что вести борьбу с вредителями у Байкала крайне сложно, практически невозможно – «особый режим природопользования, там запрещено практически всё, химические методы борьбы невозможны, сплошные рубки невозможны».



