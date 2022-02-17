Две школы Улан-Удэ вышли в финал конкурса «Флагманы образования. Школа»

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

За звание лучших в стране поборются команды СОШ №49 и гимназии №33



Во Владивостоке определили лучшие педагогические команды на Дальнем Востоке. Бурятию в полуфинале всероссийского конкурса «Флагманы образования. Школа» представляли сразу 8 команд. Представители двух школ города Улан-Удэ вошли в состав сильнейших и теперь отправятся в Москву.



В финале за звание лучших в стране поборются заместитель директора Светлана Зуева, учитель истории и обществознания Инга Гордина, учитель физики Маргарита Медведева, учитель химии и биологии Наталья Франтенко в составе команды СОШ №49, а также заместитель директора Марина Семенюк, учителя начальных классов Оксана Грибанова, Людмила Капустина, Эльвира Цыренова из гимназии №33.



- Конкурс позволяет педагогам и управленцам в сфере образования обмениваться опытом и находить единомышленников. Кроме того, призёры конкурса получат возможность повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки и войти в государственный кадровый резерв, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

