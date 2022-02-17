 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 февраля

16 февраля

Популярное

Две школы Улан-Удэ вышли в финал конкурса «Флагманы образования. Школа»

Две школы Улан-Удэ вышли в финал конкурса «Флагманы образования. Школа»
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
За звание лучших в стране поборются команды СОШ №49 и гимназии №33

Во Владивостоке определили лучшие педагогические команды на Дальнем Востоке. Бурятию в полуфинале всероссийского конкурса «Флагманы образования. Школа» представляли сразу 8 команд. Представители двух школ города Улан-Удэ вошли в состав сильнейших и теперь отправятся в Москву.

В финале за звание лучших в стране поборются заместитель директора Светлана Зуева, учитель истории и обществознания Инга Гордина, учитель физики Маргарита Медведева, учитель химии и биологии Наталья Франтенко в составе команды СОШ №49, а также заместитель директора Марина Семенюк, учителя начальных классов Оксана Грибанова, Людмила Капустина, Эльвира Цыренова из гимназии №33.

- Конкурс позволяет педагогам и управленцам в сфере образования обмениваться опытом и находить единомышленников. Кроме того, призёры конкурса получат возможность повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки и войти в государственный кадровый резерв, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Улан-Удэ конкурс педагоги учителя образование Бурятия ДФО

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ушла из жизни заслуженный врач Бурятии
Ушла из жизни заслуженный врач Бурятии
Общество, 17.02.2022
Зинаида Алагуевна Сымбелова работала в Тункинской больнице и в улан-удэнской поликлинике
В Улан-Удэ начали убирать новогодние ёлки
В Улан-Удэ начали убирать новогодние ёлки
Общество, 17.02.2022
Главную ёлку на площади Советов демонтируют 21 февраля
В Бурятии проведут творческую лабораторию по эвенкийской культуре
В Бурятии проведут творческую лабораторию по эвенкийской культуре
Общество, 17.02.2022
Специалисты обсудят хороводные запевы и хореографию эвенков
На Дальнем Востоке допускают незаконные отказы в «гектаре»
На Дальнем Востоке допускают незаконные отказы в «гектаре»
Общество, 17.02.2022
Вопрос обсуждали на заседании совета при полпреде президента в ДФО
В Улан-Удэ «туалетную» плитку предложили заменить стенами за миллиард
В Улан-Удэ «туалетную» плитку предложили заменить стенами за миллиард
Общество, 17.02.2022
Улан-удэнцы сами решат, какой из трёх вариант выбрать для оформления откосов между Элеватором и площадью Советов
За прививку от ковида в районе Бурятии дадут денежный приз
За прививку от ковида в районе Бурятии дадут денежный приз
Общество, 17.02.2022
В Джидинском районе за прививку от коронавируса дадут 200 рублей
Более четырёх тысяч жителей Бурятии впервые получили права
Более четырёх тысяч жителей Бурятии впервые получили права
Общество, 17.02.2022
За год в Бурятии выдали почти 35 тысяч водительских удостоверений
Жители Бурятии вернули себе более 240 единиц изъятого оружия
Жители Бурятии вернули себе более 240 единиц изъятого оружия
Общество, 17.02.2022
За год в республике изъяли более 700 единиц огнестрельного оружия
Неравнодушные жители Бурятии восстановили «говорящий колодец»
Неравнодушные жители Бурятии восстановили «говорящий колодец»
Общество, 17.02.2022
В забытом селе Мухоршибирского района «заговорил» минеральный источник
Улан-удэнец выиграл в лотерею 8,7 млн рублей
Улан-удэнец выиграл в лотерею 8,7 млн рублей
Общество, 17.02.2022
Счастливый билет улан-удэнец купил за 120 рублей
Ко Дню защитника Отечества улан-удэнцам покажут «Фронтовичку»
Ко Дню защитника Отечества улан-удэнцам покажут «Фронтовичку»
Общество, 17.02.2022
К праздничной дате приурочен уже 45-й показ спектакля
В Бурятии прошёл молебен в святой буддийской местности
В Бурятии прошёл молебен в святой буддийской местности
Общество, 17.02.2022
Ламы помолились у скалы, где, согласно верованиям, проявляется лик Будды
За сутки 1093 жителя Бурятии заболели коронавирусом
За сутки 1093 жителя Бурятии заболели коронавирусом
Общество, 17.02.2022
Коронавирус унёс жизни ещё 11 жителей
Лама поддержал появление ещё двух трезвых сёл в Бурятии
Лама поддержал появление ещё двух трезвых сёл в Бурятии
Общество, 17.02.2022
Монлам лама состоит в инициативной группе, которая инициировала запрет на алкоголь
Кедр на Хамар-Дабане оказался под угрозой исчезновения
Кедр на Хамар-Дабане оказался под угрозой исчезновения
Общество, 17.02.2022
За последние десять лет погибло колоссальное количество кедров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^