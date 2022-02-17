В Монголии все граждане будут охвачены профилактическими медосмотрами

С 1 мая каждый гражданин страны будет включен в раннюю диспансеризацию



В Монголии состоялось очередное заседание Кабмина. Как сообщила пресс-секретарь премьер-министра Ч. Болортуяа, в мае каждый гражданин будет привлечён к раннему медицинскому обследованию. Правительство поручило министру здравоохранения С.Энхболду с 1 мая 2022 года включить каждого гражданина в раннюю диспансеризацию.



- Премьер-министр поручил всему населению быть вовлечёнными в профилактику здоровья и раннее выявление. В нашей стране программные документы гласят, что каждый гражданин должен каждые два года проходить медицинский осмотр. К сожалению, в связи с низкой активностью наших граждан количество граждан, подлежащих обследованию, не превышает 10% и является недостаточным. Поэтому в фонд медицинского страхования на профилактические медицинские осмотры было выделено 60,8 млрд. тугриков ($ 21,3 млн.). В этом контексте с 1 мая 2022 года мы начнем работу по привлечению граждан к обследованию и ранней диагностике, — сказал министр здравоохранения С.Энхболд.



Таким образом, по сообщению centralasia.media, на обследование здоровья жителей Монголии правительство страны направляет более 21 миллионов долларов.

