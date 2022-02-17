Республика присоединится к акции «Быть здоровым - это модно 10!»
23 февраля в столице Бурятии состоится всероссийская спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым – это модно 10!». Мероприятие пройдёт на центральном стадионе республики.
В этом году в акции участвуют следующие города: Тюмень, Симферополь, Ульяновск, Курган, Архангельск, Красногорск и Улан-Удэ. С каждым регионом будет организован телемост, поэтому все зрители и участники могут наблюдать друг за другом.
Мероприятие будет включать ряд «инсталляций», направленных на пропаганду здорового образа жизни и шоу-программу для участников и зрителей. Кульминацией события станет массовое обливание холодной водой, в котором может принять участие любой желающий от 5 лет и старше. Для участия в обливании обязательно нужно пройти регистрацию на сайте акции до 22 февраля. С собой нужно иметь тёмные шорты, тапочки и полотенце. Девушкам помимо шорт разрешается надеть леггинсы. Перед началом обливания всем участникам будет подарена футболка.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии пройдёт массовое обливание холодной водой
Общество, Фото:
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