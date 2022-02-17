Переезд будет закрыт с 10:00 до 15:00
На железнодорожном переезде, расположенном в посёлке Култук Иркутской области на пересечении с автомобильной дорогой А-333 направления «Култук – Монды», 17 февраля проводятся ремонтные работы. Об этом предупреждает пресс-служба ВСЖД.
Движение автомобилей через переезд будет ограничено с 10:00 до 15:00.
Для автотранспортных средств высотой до 3,4 м имеется альтернативный путь проезда под железнодорожным мостом.
Жителей Бурятии предупредили о закрытом переезде в Култуке
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