Жителей Бурятии предупредили о закрытом переезде в Култуке

Общество, Фото: из архива

Переезд будет закрыт с 10:00 до 15:00



На железнодорожном переезде, расположенном в посёлке Култук Иркутской области на пересечении с автомобильной дорогой А-333 направления «Култук – Монды», 17 февраля проводятся ремонтные работы. Об этом предупреждает пресс-служба ВСЖД.



Движение автомобилей через переезд будет ограничено с 10:00 до 15:00.



Для автотранспортных средств высотой до 3,4 м имеется альтернативный путь проезда под железнодорожным мостом.

