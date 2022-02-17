В селе Бурятии построили новый дом культуры

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Он откроется после окончания благоустройства территории



В Прибайкальском районе Бурятии завершилось строительство нового дома культуры в селе Нестерово. Подрядной организацией в течение прошлого года завершены общестроительные работы, а в апреле этого года будут проведены работы по благоустройству территории и дом культуры с библиотекой и танцевальным залом сможет принять жителей села и творческие коллективы.



Напомним, из-за отставания от графика работ на объекте и в целом неудовлетворительной работы в ноябре 2021 года управление капитального строительства расторгло контракт с предыдущей подрядной организацией и заключило контракт на завершение объекта с новым подрядчиком.



- Хочу отметить, что подрядчик в интенсивном темпе обеспечил выполнение строительно-монтажных работ. Относительно комплектации скажу, что все контракты на поставку и монтаж мебели, музыкального и сценического оборудования заключены. Это акустическая система, микрофоны, балетные станки, зеркала, книжные стеллажи для библиотеки, столы-стулья и т.д. В ходе совместной плановой поездки в феврале управления капстроительства, минстроя Бурятии и зампреда правительства республики Евгения Луковникова будет произведена окончательная оценка готовности объекта для сдачи в эксплуатацию, – рассказал начальник управления капстроительства правительства Бурятии Анатолий Урбанов.



Напомним, финансирование строительства осуществлялось в размере 40 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

