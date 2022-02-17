Корвет «Алдар Цыденжапов» вступил в морской «бой» в Охотском море

Также моряки провели тренировку против действий подводных диверсантов и отразили воздушное нападение
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) продолжает выполнение артиллерийских стрельб по различным целям в рамках планового учения в акватории Охотского моря. Боевые расчёты корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий» артиллерийским огнём уничтожили морские цели, имитирующие отряд кораблей условного противника, а также расставленные им плавающие мины.
- На выходе из района с минной опасностью экипажи корветов обнаружили неопознанные цели, меняющие курс на сближение с отрядом кораблей ТОФ. Экипажи корветов применили корабельный комплекс ПК-2 с постановкой радиолокационных и электронных помех для минимизации ракетной опасности и вступили в морской бой с кораблями условного противника. Цели были успешно уничтожены точными попаданиями снарядов из артиллерийских установок АУ А-190, материальная часть безотказно отработала в интенсивных условиях проведения артиллерийских стрельб, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
После завершения боевых упражнений моряки заняли назначенный район и провели тренировки по противодиверсионной обороне корабля во время стоянки на незащищённом рейде.
Кроме этого, отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота провёл учение по отражению средств воздушного нападения с выполнением зенитных ракетных стрельб. Экипажи корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий» обнаружили отряд кораблей условного противника, идущий курсом к территориальным водам Российской Федерации.
- После попытки экипажей корветов установить связь с предполагаемыми нарушителями «противник» применил по кораблям Тихоокеанского флота ракетное оружие с фактическим пуском ракеты-мишени «Малахит». После обнаружения ракетного пуска боевые расчёты корветов взяли на сопровождение воздушную цель и выполнили фактическую ракетную стрельбу зенитным ракетным комплексом «Редут». После входа ракеты-мишени в зону поражения корабельной артиллерии она была обстреляна расчетами 100-миллиметровых артиллерийских установок А-190. В рамках учения экипажи корветов отработали на практике полный комплекс действий по противовоздушной обороне с постановкой радиолокационных и электронных помех, - рассказали в пресс-службе ВВО.
Роль противника была отведена экипажу малого ракетного корабля Тихоокеанского флота «Иней».
В настоящий момент в учении, проводимом в акватории Охотского моря под руководством командующего флотом адмирала Сергея Авакянца, задействовано свыше 20 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолёты и вертолёты морской авиации.
Корвет «Алдар Цыденжапов» вступил в морской «бой» в Охотском море
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