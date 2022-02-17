Малыша с травмой экстренно доставили в Улан-Удэ на самолёте

14 февраля трёх пациентов из Курумканского района Бурятии (двое из которых дети) по воздуху срочно доставили в Улан-Удэ. Их привезли на самолёте L-410 с медицинским модулем. Эвакуацией занималась авиамедицинская бригада отделения экстренной консультативной помощи и медицинской эвакуации Территориального центра медицины катастроф.
Из Курумканской центральной районной больницы доставили в Улан-Удэ трёх пациентов, в возрасте 49 лет, 5 лет, 1 год 4 месяца.
- Пациент 49 лет с соматической патологией доставлен в республиканскую клиническую больницу имени Семашко для оказания специализированной медицинской помощи. Дети, один из которых с термической травмой (травма в результате высокой температуры – ожог пламенем, горячей жидкостью или паром – ред.) в возрасте 1 год 4 месяца, доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу для оказания специализированной медицинской помощи, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.
Медицинская эвакуация во всех трёх случаях прошла без осложнений.
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 февраля медики эвакуировали двух подростков из Джидинского района в Улан-Удэ. Их доставили вертолётом Ми-8 АМТ. Отчим прострелил мальчикам ноги, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас пострадавшие братья находятся в детской республиканской клинической больнице. В случае необходимости их транспортируют в Москву для дальнейшего лечения.
В отношении 29-летнего отчима возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела.