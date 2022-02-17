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Жителя Иркутской области на 19 отправили в колонию за двойное убийство

Жителя Иркутской области на 19 отправили в колонию за двойное убийство
Общество,  Фото:pexels.com
Также мужчина пытался застрелить приятеля на глазах у ребёнка

60-летний житель Куйтунского района Иркутской области признан по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц».

Следствием и судом установлено, что ночью 4 февраля 2021 года в частном доме в посёлке Новая Тельба между односельчанами, распивавшими спиртные напитки, произошла ссора. Мужчина решил убить обидчиков и ушёл в зимовье за ружьём. К его возвращению все разошлись по домам. Зайдя в дом к приятелю, видя, что в комнате несовершеннолетний ребёнок, сельчанин произвёл в сторону мужчины несколько выстрелов, однако произошли осечки, и он остался жив. Затем подозреваемый зашёл в следующий дом, где застрелил спящих 26-летнюю девушку и её 29-летнего сожителя.

По горячим следам мужчину задержали сотрудники полиции и доставили в следственный отдел. С момента задержания он содержался под стражей.

Следователями СК установлено, что ранее он отбывал наказания в исправительной колонии за убийство нескольких человек и покушение на убийство коллеги, в общей сложности 18 лет.

16 февраля приговором Иркутского областного суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.


Иркутская область

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