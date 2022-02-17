Житель Бурятии украл с чужого счёта в банке 26 тысяч рублей

Молодой человек воспользовался услугой «мобильный банк»



Житель Бичурского района Бурятии признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу с банковского счета».



В суде установлено, что молодой человек приобрёл сим-карту, предыдущий владелец которой не отключил функцию «мобильный банк». Когда на телефон обвиняемого поступило СМС-сообщение о списании денег и остатке на счёте 259 тысяч рублей, он решил украсть 50 тысяч рублей. На протяжении нескольких дней сельчанин переводил на банковские счета знакомых деньги, после чего их обналичивал. Довести преступление до конца не удалось, потерпевший, обнаружив кражу, отключил услугу.



Ущерб составил 26,5 тысяч рублей.



Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

