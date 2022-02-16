Самый известный футболист Бурятии нашёл себе новый клуб

Владимир Гранат не выходил на поле с мая 2021 года
Российский футбольный клуб «Олимп-Долгопрудный» подписал 34-летнего уроженца из Бурятии Владимира Граната. Об этом телеканалу «Матч ТВ» сообщил главный тренер клуба Александр Точилин.
В сезоне 2020/21 Гранату уже доводилось играть с клубом из Долгопрудного, который вышел в футбольную национальную лигу (ФНЛ). Сейчас клуб занимает 15 место в Олимп – Первенстве ФНЛ.
Последней официальной командой Граната был ФК «Рубин», в котором вступил в 2017 году и пробыл там до июля 2020 года. С тех пор он больше не смог пробиться в клубы Премьер-лиги.
Ранее Владимир Гранат мог оказаться в рядах владикавказского клуба «Алания». По информации СМИ, Граната предложили «Алании» агенты. В случае, если переход в «Аланию» состоялся бы, то для футболиста были неплохие шансы пробиться в элиту российского футбола – Премьер-Лигу.
Владимир Гранат с 2013 по 2018 годы привлекался к играм сборной России. Также выступал на домашнем чемпионате мира по футболу. На этом турнире Владимир Гранат вышел на поле лишь однажды. Это было в игре с испанцами в 1/8 финала. За отведённое ему время на поле он отдал пять передач, но ни одна не оказалась точной. На эту тему даже пошутил британский журналист и писатель Джонатан Уилсон. В своём «Твиттере» он написал: «Владимир Гранат работает с перерыва: он сделал четыре паса и не завершил ни одного из них. Одно из великих выступлений на чемпионате мира». После финального свистка он добавил: «Всего: Владимир Гранат сделал пять пасов и не завершил ни одного из них. Скала».
Как и все члены сборной России, Гранат получил звание заслуженного мастера спорта по итогам того чемпионата мира. Кстати, многие именитые спортсмены раскритиковали тот факт, что высшее звание футболистам дали всего лишь за выход в 1/4 финала, ведь даже не все олимпийские чемпионы и чемпионы мира «заслуженные».
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