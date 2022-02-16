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Жители Бурятии на коньках и с флагами поддерживают Камилу Валиеву

Жители Бурятии на коньках и с флагами поддерживают Камилу Валиеву
Общество, 
Школьники и взрослые устраивают акции в поддержку оказавшейся в центре допинг-скандала фигуристки Камилы Валиевой

Идущая в эти дни Олимпиада в Пекине не оставляет равнодушными жителей Бурятии. Скандал с допингом российской фигуристки Камилы Валиевой, уже завоевавшей в составе команды золото, вызвал огромный резонанс среди болельщиков. Юную спортсменку поддерживают различными акциями жители районов республики.

- В связи с последними событиями Олимпиады-2022 воспитанники отделения «хоккей» детско-юношеской спортивной школы Северобайкальска поддерживают нашу чемпионку по фигурному катанию Валиеву Камилу и желают ей победы на Олимпиаде 2022!- сообщает администрация Северобайкальска.

На размещенном видео хоккеисты прокатились с российским флагом и олимпийскими флагами по своему катку.

Активистки общественной организации «Женщины Бурятии» провели эстафету с российским флагом на стадионе в поддержку олимпийцев.

- Вся страна болеет за наших российских олимпийцев на играх 2022 в Пекине. Женщины из Прибайкальского районного отделения «Женщины Бурятии» с первых дней следят за успехами наших спортсменов и активно поддерживают. Женщины Прибайкальского района организовали акцию в поддержку олимпийцев, - сообщается в аккаунте РОО в соцсети.

Также Камилу Валиеву поддержали ученики Тарбагатайской школы. Они сочинили стихотворение, посвящённое фигуристке.

- Валиева Камила, ты нас вдохновила!
Коньками режешь лед – золото нас ждёт!
Ты не одна! С тобою вся страна!
Смело в бой, мы за тебя горой!


Социальные сети переполнены видео, как домашние питомцы наблюдают за Олимпиадой, как пенсионеры активно болеют за россиян. За состязаниями в Пекине следят многие жители республики.

Допинг-скандал вокруг фигуристки чемпионки Европы Камилы Валиевой развернулся после того, как сборная Олимпийского комитета России завоевала золото в командном турнире. В её пробе, взятой ещё на чемпионате России, нашли запрещённое вещество триметазидин. Несмотря на это, Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву до участия в личном турнире на Олимпиаде. После короткой программы фигуристка лидирует. Впрочем, результаты одиночных соревнований фигуристок на Олимпиаде будут считаться предварительными, если Валиева войдет в тройку призёров. Также до сих пор не проведена церемония награждения по итогам командного турнира Олимпиады. 
спорт фигурное катание

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