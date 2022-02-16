В Улан-Удэ высаженная из трамвая девочка приняла извинения

Состоялась встреча сторон нашумевшего трамвайного инцидента
Руководство МУП «Управление трамвая» встретилось с улан-удэнкой и её 13-летней дочерью, с которой произошёл нашумевший инцидент. Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные девочку высадили из трамвая в 30-градусный мороз, доведя её до слёз. Своё негодование женщина высказала через паблик ves_ulan_ude_. Причиной произошедшего стало то, что юная пассажирка не смогла оплатить проезд банковской картой, поскольку она оказалась в «стоп-листе».
После случившегося на предприятии провели служебную проверку. Кондуктор, высадивший девочку, рассказал: не понял, что перед ним 13-летняя пассажирка. Он был уверен, что это совершеннолетняя девушка.
Сегодня МУП «Управление трамвая» опубликовало итоги встречи с мамой и девочкой.
- Ситуация разрешена, стороны не имеют претензий, девочке и её маме были принесены официальные извинения от руководства предприятия. До кондукторов предприятия ещё раз доведена информация о недопустимости высадки детей и необходимости уточнения возраста пассажира, - сообщили в МУП «Управление трамвая».
Кроме того, здесь обратились к родителям с просьбой «максимально обезопасить своих детей».
- Банковская карта может находиться в «стоп-листе», проверить это легко на сайте www.proezd03.ru. Для входа в личный кабинет понадобится номер банковской карты, которой оплачивается проезд, после ввода выйдет детализация всех поездок. Просьба давать ребёнку проверенную карту либо наличные для оплаты проезда, а также напоминаем, что в продаже имеются проездные билеты для школьников, стоимостью 500 рублей (при себе иметь справку со школы), - заключили в МУП «Управление трамвая».
На инцидент ранее отреагировал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Он посчитал ситуацию с высадкой ребёнка из общественного транспорта недопустимой. В случае нарушений он попросил незамедлительно сообщать на горячую линию по телефону 45-45-53. В случае подтверждённых нарушений к виновным лицам будем применять меры строгого дисциплинарного взыскания.
В Улан-Удэ высаженная из трамвая девочка приняла извинения
Общество, Фото:
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