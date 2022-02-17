В Бурятии постепенно ослабевают морозы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Ночные температуры в Улан-Удэ опускались до -23



По данным Бурятского гидрометцентра, 17 февраля по республике облачно с прояснением, местами небольшой снег, по южной половине до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка. Температура ночью -24,-29, по южной половине при снеге -18,-23, по северу до -35,-40, днём 14-19, местами 8-13, по северным районам -22,-27.



В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -21,-23, днём -12,-14.

