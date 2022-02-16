Присутствующие возложили цветы и венки к памятнику «Ровесникам, ушедшим бой»
33 года прошло, как советские войска покинули землю Афганистана. Из Бурятии в Афганистан было призвано 2400 человек. Сейчас в республике осталось примерно 495 ветеранов.
15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, республиканское отделение «Российского союза ветеранов Афганистана» провело траурный митинг в Улан-Удэ у памятника «Ровесникам, ушедшим бой». В мероприятии приняли участие ныне живущие ветераны, семьи, не дождавшиеся своих родных, администрация Октябрьского района столицы Бурятии, 36-я общевойсковая армия Восточного военного округа и совет ветеранов республики. Также в митинге приняли участие сотрудники ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ, среди которых есть воины-афганцы.
В память о всех, кто прошёл дорогами войны и не вернулся в родной дом, участники митинга минутой молчания и салютной группой почтили павших и возложили цветы и венки к монументу. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В Улан-Удэ почтили память погибших в Афганской войне
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