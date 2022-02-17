Детёныши живут с матерью в карантинном помещении
В Иркутском зоосаде у африканской ежихи Колючки родилось сразу четверо малышей. Сейчас им две недели, и ежата только открыли глаза. Живут детёныши вместе с мамой в карантинном помещении, где их не могут потревожить посетители.
Пока ежата питаются только материнским молоком. Сама Колючка после родов была переведена на усиленный рацион, ведь ей необходимо много сил для выкармливания потомства. Так как африканские ежи являются хищниками, то основу их питания составляют насекомые и мясо. Самостоятельными малыши станут уже в двухмесячном возрасте.
- В зоосаде ежата появились на свет впервые. Для всех наших сотрудников это очень радостное событие, - сообщает пресс-служба Иркутского зоосада.
В Иркутском зоосаде впервые родились африканские ежата
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