В Забайкалье осуждённые собрали робота в человеческий рост

Общество, Фото: УФСИН по Забайкальскому краю

Робот-трансформер будет украшать детскую площадку



В исправительной колонии №7 в посёлке Оловянная Забайкальского края осуждённые собрали железного робота «Бамблби». Его установили на детской площадке.



- Над заказом трудились два трудоустроенных в Центре трудовой адаптации осуждённых, при ИК-7. Работу выполняли чётко и слаженно, деталь за деталью в течении пары месяцев, и вот долгожданный робот, который будет украшать одну из детских площадок посёлка Оловянная, готов. Необходимо отметить, что робот имеет внушительный рост, был изготовлен из сваренных деталей двигателя, подвески и навесного оборудования, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю



Заказчику тоже пришлось немало потрудиться, так как для создания этого робота необходимо очень много деталей от автомобилей.



Осуждённые в колониях имеют возможность получить необходимую профессию и поработать на практике.

