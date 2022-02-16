Робот-трансформер будет украшать детскую площадку
В исправительной колонии №7 в посёлке Оловянная Забайкальского края осуждённые собрали железного робота «Бамблби». Его установили на детской площадке.
- Над заказом трудились два трудоустроенных в Центре трудовой адаптации осуждённых, при ИК-7. Работу выполняли чётко и слаженно, деталь за деталью в течении пары месяцев, и вот долгожданный робот, который будет украшать одну из детских площадок посёлка Оловянная, готов. Необходимо отметить, что робот имеет внушительный рост, был изготовлен из сваренных деталей двигателя, подвески и навесного оборудования, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю
Заказчику тоже пришлось немало потрудиться, так как для создания этого робота необходимо очень много деталей от автомобилей.
Осуждённые в колониях имеют возможность получить необходимую профессию и поработать на практике.
В Забайкалье осуждённые собрали робота в человеческий рост
Общество, Фото:
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