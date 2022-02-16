Работы по замене завершат в этом году
В столице Бурятии в прошлом году было обновлено 90% всех устаревших светильников по энергосервисным контактам. Не попавшие в эти контракты четыре тысячи светоточек заменят в Улан-Удэ в 2022 году. Работы пройдут по третьему энергосервисному контракту, который позволит установить новые светодиодные светильники без привлечения бюджетных средств.
МБУ «Горсвет», на котором держится строительство и содержание всех сетей уличного освещения города, остро нуждается в площадях. Сейчас предприятию требуются свободные площади для размещения оперативно-диспетчерской группы, комнаты отдыха для электромонтёров, водителей и архива. В штате предприятия не хватает около 20 процентов специалистов. Администрация Улан-Удэ одобрила проект строительства пристроя к зданию предприятия вторым этажом.
В ходе рабочего выезда мэру Улан-Удэ продемонстрировали как работает программная система «АСУНО», которая включает наружное освещение в городе. График составляется каждые десять дней с учётом времени суток, года, выходных и праздничных дней и т. д.
– Всего по городу 31 тысяча светоточек. Здесь в системе мы видим, какая фаза и в каком направлении работает. По времени все указано. При составлении графика погодные условия: если наступают дожди, пасмурно, то график включения фонарей смещается, так как видимость дороги ухудшается. Всё рассчитывается до минуты, – рассказала диспетчер МБУ «Горсвет» Марина Рыжкова.
Ежегодно специалисты предприятия строят 40-50 километров уличного освещения, обустраивают более полутора тысяч новых светодиодных точек. Также одной из задач стало содержание сетей уличного освещения и обслуживание светофоров города, их на балансе ведомства 135. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Уличное освещение Улан-Удэ станет полностью светодиодным
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Туда поедут шесть представительниц республики
Во второй тур прошли 45 педагогов
Международный турнир стартует в Болгарии 18 февраля
Соревнования завершатся 19 февраля
Тёплая вода озера не даёт птицам замерзнуть в 40-градусный мороз
Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда
Школьники и взрослые устраивают акции в поддержку оказавшейся в центре допинг-скандала фигуристки Камилы Валиевой
Состоялась встреча сторон нашумевшего трамвайного инцидента
Робот-трансформер будет украшать детскую площадку
Открытки отправятся в Волгоградскую область
«Валентинка» пригодилась в хозяйстве
Сотрудники работают круглосуточно
Пять старых домов в столице Бурятии восстановили активисты
Детям подарили наборы для творчества
Хамбо Лама Этигэлов не изменился с тех пор, когда его подняли из места захоронения