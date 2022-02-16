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Уличное освещение Улан-Удэ станет полностью светодиодным

Уличное освещение Улан-Удэ станет полностью светодиодным
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Работы по замене завершат в этом году

В столице Бурятии в прошлом году было обновлено 90% всех устаревших светильников по энергосервисным контактам. Не попавшие в эти контракты четыре тысячи светоточек заменят в Улан-Удэ в 2022 году. Работы пройдут по третьему энергосервисному контракту, который позволит установить новые светодиодные светильники без привлечения бюджетных средств.

МБУ «Горсвет», на котором держится строительство и содержание всех сетей уличного освещения города, остро нуждается в площадях. Сейчас предприятию требуются свободные площади для размещения оперативно-диспетчерской группы, комнаты отдыха для электромонтёров, водителей и архива. В штате предприятия не хватает около 20 процентов специалистов. Администрация Улан-Удэ одобрила проект строительства пристроя к зданию предприятия вторым этажом.

В ходе рабочего выезда мэру Улан-Удэ продемонстрировали как работает программная система «АСУНО», которая включает наружное освещение в городе. График составляется каждые десять дней с учётом времени суток, года, выходных и праздничных дней и т. д.

– Всего по городу 31 тысяча светоточек. Здесь в системе мы видим, какая фаза и в каком направлении работает. По времени все указано. При составлении графика погодные условия: если наступают дожди, пасмурно, то график включения фонарей смещается, так как видимость дороги ухудшается. Всё рассчитывается до минуты, – рассказала диспетчер МБУ «Горсвет» Марина Рыжкова.

Ежегодно специалисты предприятия строят 40-50 километров уличного освещения, обустраивают более полутора тысяч новых светодиодных точек. Также одной из задач стало содержание сетей уличного освещения и обслуживание светофоров города, их на балансе ведомства 135. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Улан-Удэ освещение благоустройство ЖКХ

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