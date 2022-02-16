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Впервые в Улан-Удэ откроется выставка «Фрида Кало»

Впервые в Улан-Удэ откроется выставка «Фрида Кало»
Общество,  Фото:пресс-служба национального музея РБ
С творчеством знаменитой мексиканской художницы можно познакомиться в мультимедийном формате

С 5 марта по 17 апреля в Улан-Удэ будет работать мультимедийная выставка «Фрида Кало». В художественном музее имени Ц. Сампилова жители и гости города смогут познакомиться с творчеством знаменитой мексиканской художницы.

Программа длится 41 минуту, за которые зрители увидят картины Фриды Кало, узнают её историю. Программа сопровождается национальной мексиканской музыкой, которая поможет раскрыть глубину картин. Часть картин анимирована, что придаёт динамику программе. Начало каждой программы сопровождается вступительной лекцией кураторов выставки.

Помимо просмотра программы гостей выставки ждут: творческая зона, где каждый сможет порисовать; мастер-классы по живописи; фотозоны. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.

Возрастное ограничение 16+
Улан-Удэ выставка музей живопись художники история

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